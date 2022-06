Fisco: M5s, cashback fiscale è una conquista per i cittadini

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "È stato approvato in Commissione Finanze il nostro emendamento sul cashback fiscale che consentirà ai cittadini di vedersi accreditate direttamente sul conto corrente le detrazioni sulle spese socio-sanitarie. Quindi sconti immediati, mai più detrazioni da rinviare alle dichiarazioni dei redditi, mai più ricevute da conservare per anni." Lo dichiarano i deputati del M5s in commissione Finanze alla Camera.

"Questo grande risultato, incentrato su una proposta ideata e portata avanti da Vita Martinciglio ed Emanuele Fenu già nella fase dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, pubblicata mesi fa dalla commissione Finanze prima che si arrivasse alla legge Delega, rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra. Si tratta - aggiungono - di una conquista per i cittadini sulla strada della semplificazione e della digitalizzazione del fisco". (ANSA).