Superbonus:Cna Piemonte, appello a parlamentari per edilizia

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - "La Cna Piemonte sta facendo appello ai parlamentari piemontesi affinché ci aiutino a evitare il fallimento di migliaia di imprese artigiane della filiera delle costruzioni e a salvare i posti di lavoro". Con queste parole, il presidente della Cna Piemonte, Bruno Scanferla, si fa portavoce sul territorio dell'allarme lanciato dalla Cna Nazionale. "Ricordiamo che progettazione, edilizia, impianti secondo i dati post pandemia parlano di una filiera in buona salute anche a livello regionale: il numero di imprese attive in Piemonte è cresciuto fino a toccare quota 60.463 a fine anno, in aumento sia sul 2020 (+2,5%), sia rispetto all'ultimo anno pre-Covid, il 2019 (+3,1%). Anche le previsioni per il 2022 sono molto incoraggianti: tra gennaio e marzo, infatti l'occupazione dovrebbe variare di oltre 8.780 unità (senza contare le uscite)", ha aggiunto il presidente regionale di Cna Costruzioni, Andrea Talaia.

"La Confederazione sta sollecitando il Governo a trovare rapidamente una soluzione per disinnescare una bomba economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza. E così noi chiediamo aiuto in questa azione a deputati e deputate, senatori e senatrici eletti nei collegi del Piemonte perché possano affiancarci in questa azione sull'esecutivo", ha concluso Scanferla. (ANSA).