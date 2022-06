Welfare aziendale, Agsm Aim stanzia 2 mln per dipendenti

(ANSA) - VERONA, 01 GIU - Agsm Aim, il gruppo multiutility delle province di Vicenza e Verona, ha stanziato circa 2 milioni di euro che saranno impiegati per la distribuzione, nel prossimo mese di luglio, del premio di produzione a tutti i circa 2.000 dipendenti.

Se i lavoratori decideranno di convertirlo in welfare, il premio verrà aumentato del 120%, avendo così accesso a molteplici agevolazioni disponibili sotto forma di voucher, spendibili in formazione, viaggi, cultura, scuola, sanità e altro.

Dallo scorso aprile, inoltre, per gli impiegati è stata inserita la possibilità di lavorare fino a due giorni la settimana in smart working, formula che al momento è stata scelta dal 60% dei collaboratori.

Nel 2021 il Gruppo Agsm Aim ha assunto 190 persone, all'interno di una popolazione aziendale in cui il 94% dei contratti è a tempo indeterminato. Il 96% dei lavoratori è residente in Veneto. (ANSA).