Fisco: Salvini,proposta Lega per 'pace' c'è, basta perder tempo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "100 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate, più di 1.000 miliardi di euro, un cappio al collo di 15 milioni di italiane e italiani: serve una grande e definitiva operazione di pace fiscale! Se un cittadino non aveva 10.000 euro da saldare prima di Covid e guerra, come potrebbe averli adesso, maggiorati da interessi e sanzioni? Rottamando queste cartelle, lo Stato incasserebbe decine di miliardi e milioni di italiani tornerebbero a respirare, a sperare, a lavorare e pagare le tasse. La proposta della Lega è stata presentata e non c'è tempo da perdere, sperando che il Pd non fermi tutto per occuparsi di altro". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (ANSA).