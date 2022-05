Superbonus:iter tecnici e fisco,esperti a confronto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "Superbonus 110% - Eco Sisma". E' il titolo del seminario formativo organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli che si terrà domani dalle 9 presso l'hotel Ramada di Napoli. Gli esperti discuteranno delle procedure, delle novità e degli iter tecnici, amministrativi e fiscali.

"L'incontro dovrà essere un'occasione per confrontare le normative tecniche nazionali, regionali e locali - spiegano gli organizzatori - , come le stesse possono e devono interagire per poter ammodernare ed efficientare il patrimonio edilizio immobiliare. Il seminario analizzerà le novità introdotte dal nuovo Decreto approvato". Tra i temi che saranno discussi le misure fiscali del decreto rilancio; gli incentivi per efficientamento energetico, sisma-eco bonus art. 119; trasformazioni detrazioni fiscali art. 121; proroga e novità normative; la nuova disciplina dell'autotutela; i profili di responsabilità i rischi dei tecnici per dichiarazioni mendaci; comunicazioni Enea; cessione dei crediti e/o sconti in fattura poteri di autotutela della p.a. Ospiti dell'iniziativa, tra gli altri, Maurizio Carlino, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napol, il componente della Commissione Finanza della Camera Alessio Mattia Villarosa, l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Assessore Edoardo Cosenza, Michele Lo Sardo dell'Odcec di Napoli. (ANSA).