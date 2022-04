Lavoro: Comm. d'inchiesta, 'grave sfruttamento' dei corrieri

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Nei comparti del corrierato, dei trasporti a lunga percorrenza e del magazzino si ravvisano "segnali di grave sfruttamento lavorativo", sulla base di alcuni indicatori (a livello internazionale ed in base alle norme italiane): il modello occupazionale di questi segmenti, infatti, "si innesta nella vulnerabilità della forza lavoro del settore (la precarietà, la nazionalità straniera, e in alcuni casi specifici, l'uso di sostanze stupefacenti)", e "attraverso l'uso di minacce, ricatti e in alcune circostanze di sistemi di controllo degradanti e violenza psicologica" sono imposti condizioni e ritmi di svolgimento delle mansioni "che non rispettano i contratti nazionali". Lo si legge nella Relazione della Commissione parlamente d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei lughi di lavoro pubblici e privati, presentata oggi pomeriggio, al Senato. "Le esigenze dei ritmi degli spostamenti delle merci - si sottolinea - sono imposti dalle aziende, al di là delle norme dei contratti nazionali sull'orario e sul riposo, e sono scaricati all'esterno, attraverso un sistema diffuso di subappalti a cooperative, in larga parte spurie, o false cooperative". Il testo parlamentare, poi, mette in luce come "la diffusione dell'e-commerce si sia inserita in un contesto di diritti già di per sé critica, contribuendo a inasprire alcune condizioni di irregolarità degli orari di lavoro e di disponibilità giornaliera" degli addetti. "È perciò necessario - osserva la Commissione parlamentare - che la politica di esternalizzazione dei servizi logistici alle cooperative venga modificata, almeno in parte, in direzione di una reinternalizzazione dei servizi logistici e della forza lavoro", anche "rafforzando i meccanismi di verifica sulle cooperative".

(ANSA).