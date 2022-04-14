Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 104 GIOVEDI' 14 APRILE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 21:00

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 104,25 dollari

        2. 18:59

          Gas: il prezzo in Europa chiude in rialzo sopra 105 euro

        3. 18:56

          Posato a Genova cavo sottomarino per circumnavigare l'Africa

        4. 18:55

          Borsa: Mosca chiude in negativo (-0,4%), il rublo in calo

        5. 18:45

          Borsa: Milano tiene (+0,2%) con l'industria, rally di Iveco

        6. 18:10

          Parigi e Londra le più ricercate dagli italiani a primavera

        7. 18:03

          Spread Btp-Bund: chiude in calo a 160,8 punti

        8. 18:02

          Borsa: Europa chiude incerta, Francoforte negativa (-0,3%)

        9. 18:02

          Pnrr: Bonomi, stiamo fallendo l'obiettivo delle riforme

        10. 17:37

          Borsa: Milano chiude in lieve rialzo (+0,2%)

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie