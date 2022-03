Lavoro: consulenti, valorizzare i tirocini nel programma Gol

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il tirocinio, "gestito virtuosamente, attraverso la fase progettuale ed operativa, può rappresentare per il tirocinante un'importante opportunità di esperienza e di apprendimento", perché "il soggetto può essere coinvolto all'interno dei reali processi aziendali ed acquisire progressivamente, attraverso l'ausilio della figura del tutor aziendale, una conoscenza razionale costruita contemporaneamente allo svolgersi dell'azione". Questo quanto sostenuto dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nel corso di una audizione al Senato, precisando che "il tirocinio extracurriculare dovrebbe essere valorizzato nell'ambito del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) proprio per la capacità di aumentare l'occupabilità dei soggetti che dopo, o durante le attività di 'reskilling' ed 'upskilling' potrebbero completare praticamente il percorso di formazione, consolidando le proprie competenze, che nel contempo possono così essere portate a conoscenza delle imprese". I professionisti, poi, pongono l'accento sulla importanza che le competenze acquisite siano certificate" per "essere opportunamente utilizzate nel mercato del lavoro". (ANSA).