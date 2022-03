Start-up: pannelli fotovoltaici-origami vincono a Geco Expo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italiana.

Il Contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

(ANSA).