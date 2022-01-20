Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 20 GIOVEDI' 20 GENNAIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:55

          Milano-Cortina: accordo sul servizio civile dei giovani

        2. 20:40

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 86,96 dollari

        3. 19:21

          Enel,estranea a chiamate indesiderate,fenomeno fraudolento

        4. 18:34

          Bankitalia: Uif, balzo segnalazioni operazioni sospette +15%

        5. 18:14

          Spread Btp Bund chiude in lieve rialzo a 135 punti

        6. 17:56

          Borsa: Europa chiude in rialzo, Parigi +0,55%

        7. 17:38

          Borsa: Milano chiude a -0,41%

        8. 17:17

          Borsa: Europa si indebolisce con Wall Street, Milano -0,4%

        9. 16:39

          Borsa: Milano inverte rotta (-0,4%) con Tim e Prysmian

        10. 16:01

          Borsa: Europa conferma rialzo dopo Wall Street, Milano +0,14%

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie