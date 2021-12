Pmi: notai, costituita oggi a Roma la prima Srl online

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - È stata costituita questa mattina, presso lo studio di un notaio di Roma, la prima Srl online secondo la nuova procedura stabilita dalla direttiva Ue 2019/1151. E, da oggi, è aperta e operativa la Piattaforma del Notariato italiano (PNI), predisposta e gestita dal Consiglio nazionale della categoria professionale, in base alla normativa entrata in vigore ieri in Italia. Lo si legge in una nota, che evidenzia come la Penisola sia "uno dei primi paesi in Europa a recepire la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per la costituzione delle Srl in modalità digitale, con un procedimento che si svolge interamente online sotto il controllo del notaio, e oggi è stato stipulato il primo atto con questa modalità da un notaio a Roma con un cliente collegato da Roma e un altro da Bologna". La presidente dei notai italiani Valentina Rubertelli afferma: "Siamo orgogliosi di essere tra i primi notariati in Europa a stipulare una srl online, se pensiamo che paesi come la Germania, pur avendo recepito la Direttiva con la nostra stessa procedura, saranno operativi solo a metà 2022. Ad oggi, sull'intero territorio nazionale, sono circa 2.000 i notai che hanno fatto formazione, ma siamo certi che nel tempo l'intera categoria sarà attrezzata per offrire questo tipo di strumento alla collettività", chiude.

