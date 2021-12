Mastercard:con Zucchetti per accelerare digitalizzazione pmi

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Mastercard e Zucchetti, azienda che opera nel mercato per le soluzioni software aziendali, hanno siglato una nuova partnership che consentirà di accelerare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

L'annuncio dell'accordo è avvenuto nel corso di Connext 2021 in corso a Milano.

L'obiettivo della partnership è quello di unire l'esperienza e le soluzioni di Zucchetti all'estensione del network di partner emittenti di pagamenti digitali di Mastercard. L'accordo nasce per rispondere alla crescente richiesta, da parte delle pmi, di soluzioni digitali in grado di automatizzare compiti amministrativi impegnativi e dispendiosi, e per offrire la possibilità ai dipendenti di poter impiegare quel tempo in altri ambiti del business.

"Le pmi sono il cuore del tessuto economico del nostro Paese e sono chiamate oggi a sostenere un passo importante, quello della digitalizzazione, che rappresenta un vero volano di crescita. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Zucchetti con il quale condividiamo l'obiettivo di essere al fianco delle imprese per sostenerle ad affermarsi nel proprio settore di riferimento", afferma Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

"Sul fronte della trasformazione digitale le aziende italiane hanno compiuto un'accelerazione importante negli ultimi mesi, in particolare le pmi, che hanno compreso l'importanza dell'innovazione tecnologica per ridurre i costi e ottimizzare i processi, soprattutto sul piano amministrativo e organizzativo nell'ambito della gestione del personale", sostiene Domenico Uggeri, vicepresidente Zucchetti. (ANSA).