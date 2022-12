++ Ue propone nuove regole di trasparenza per le criptovalute ++

(ANSA) - BRUXELLES, 08 DIC - La Commissione Ue lancia nuove regole di trasparenza fiscale per tutti i fornitori di criptovalute: indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, saranno obbligati a segnalare tutte le transazioni dei clienti residenti nell'Ue. "Le autorità fiscali attualmente non dispongono delle informazioni necessarie per monitorare i proventi ottenuti utilizzando cripto-asset, che possono essere facilmente scambiati oltre confine. Ciò limita fortemente la loro capacità di garantire che le tasse siano effettivamente pagate" portando "i cittadini europei" a perdere "importanti entrate fiscali", evidenzia Bruxelles. (ANSA).

