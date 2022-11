Democratici Senato chiedono indagine penale su fondatore Ftx

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - I democratici in Senato chiedono al Dipartimento di Giustizia un'indagine penale sul fondatore di Ftx, Sam Bankman-Fried. "ci attendiamo che il Dipartimento di Giustizia indaghi sulle azioni che hanno portato al tracollo di Ftx con la massima attenzione", affermano i senatori Elizabeth Warren e Sheldon Whitehouse, puntando il dito contro le dichiarazioni di bankman-Fried che hanno preceduto la bancarotta. L'ex amministratore delegato aveva infatti assicurato che c'era fondi sufficienti per coprire le posizioni dei clienti e che la piattaforma adi trading di criptovalute non aveva investito gli asset dei clienti. Dichiarazioni che si sono poi rivelate false. (ANSA).

Ottieni il codice embed