(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sulle attività con criptovaluta si applica l'imposta sostitutiva del 14%. La novità, in vigore dal primo gennaio 2023, una delle novità introdotte dalla manovra, come si legge nella bozza. Finora per prassi l'Agenzia delle entrate ha equiparato le valute virtuali a quelle estere, assoggettando le conversioni all'imposta del 26%. (ANSA).

