Fintech: Bocconi con Algorand per ricerca su innovazione

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Bocconi e Algorand insieme per la ricerca sull'innovazione finanziaria. L'obiettivo è promuovere le applicazioni finanziarie più vantaggiose per la società attraverso nuovo Algorand Fintech Lab, nato dalla collaborazione tra Università ed Algorand foundation e diretto da Claudio Tebaldi. Le aree di ricerca dell'Algorand Fintech Lab sono quelle destinate ad essere più influenzate dall'ondata innovativa delle tecnologie fintech che, sottolinea Tebaldi, "sta modificando alla radice la relazione tra istituzioni finanziarie, mercati e la società stessa". Si tratta di valuta digitale delle banche centrali, politica monetaria e macroeconomia, cripto-attività e mercati finanziari, finanza decentrata, istituzioni finanziarie e servizi ma anche Blockchain e società. "La blockchain costituirà presto l'elemento cardine dell'infrastruttura della nuova finanza e porterà cambiamenti epocali sui mercati", sottolinea Silvio Micali, fondatore di Algorand. "La collaborazione tra settore privato, mondo accademico e il regolatore è fondamentale - aggiunge Micali - affinché l'utilità generata da questa nuova dimensione tecnologica sia massima e porti un beneficio tangibile alla società in senso lato". (ANSA).

Ottieni il codice embed