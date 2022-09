Engineering: nuova partnership con Tinaba

(ANSA) - MILANO, 13 SET - È stata sottoscritta una partnership tra Engineering e Tinaba per offrire al sistema bancario italiano ed estero una soluzione unica per accelerare il percorso di trasformazione digitale. L'offerta, chiamata "fintech as a service", è una soluzione plug and play in grado di migliorare il loro posizionamento nel mercato dell'innovazione digitale. L'offerta ha come obiettivo quello di dotarsi, in tempi rapidi, di servizi digitali a vantaggio dei propri clienti e senza la necessità di modificare il proprio sistema legacy. Si tratta di un modello di servizio che comprende prodotti e servizi tecnologici quali ad esempio roboadvisor, crowdfunding, servizi di pagamento app based e criptovalute, che si basano su tecnologia sicura e già testata in mercati regolamentati. "La velocità dei processi di digitalizzazione è ormai un fattore imprescindibile di competitività per tutti i settori economici. Il settore bancario è centrale nella strategia di Engineering, dal momento che esso è stato tra i primi a credere nelle potenzialità della transizione digitale per l'efficientamento dei processi interni e per migliorare i servizi rivolti ai clienti, sia Corporate che Retail, a beneficio del Paese. Oggi una delle sfide principali delle banche è riuscire ad accelerare l'interconnessione con realtà innovative, per realizzare nuovi modelli di business in grado di creare valore per i clienti" ha dichiarato Maximo Ibarra, ceo e general manager di Engineering. "La partnership tra Engineering e Tinaba rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Insieme vogliamo contribuire a una netta svolta digitale dei servizi bancari offrendo a tutti gli attori del sistema creditizio la possibilità di adottare in modo semplice e affidabile le più avanzate tecnologie. Sono particolarmente orgoglioso della partnership con Engineering, operatore leader internazionale nella trasformazione digitale. Uno straordinario team di riconosciuta grande professionalità e competenza" ha commentato Matteo Arpe, presidente e founder di Tinaba. (ANSA).

