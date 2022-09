Il paradiso delle criptomonete non decolla in Salvador

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Perdite pesanti, pochi investimenti e scarso utilizzo da parte della popolazione: ad un anno dall'introduzione del Bitcoin come moneta legale, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele si confronta con un bilancio pesante e il paradiso delle criptovalute non decolla. Si legge sui media locali. Il Paese centro americano è stato il primo ad adottare il Bitcoin come moneta legale, contro il parere delle organizzazioni internazionali e la messa in guardia del Fondo monetario internazionale. Il 7 settembre 2021, Bukele poco dopo essere stato eletto, aveva scommesso anche parte delle riserve del Paese, quando il Bitcoin veniva scambiato a 46.000 dollari Usa, contro l'attuale svalutazione del 58%, a 19mila dollari. (ANSA).

