Windtre lancia servizio contro chiamate indesiderate

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Windtre punta sulla sicurezza e lancia un nuovo servizio per proteggere gli utenti dalle chiamate indesiderate. Si chiama "Please Don't Call", è disponibile, spiega l'azienda, gratuitamente per tutti i clienti ed è fruibile dall'app Windtre. Il servizio, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, è in grado di individuare potenziali chiamate indesiderate e segnalarle sullo schermo dello smartphone, in modo che il destinatario possa scegliere se rispondere o meno. L'algoritmo che consente di identificare le possibili chiamate indesiderate è basato su analisi di natura statistica su dati aggregati ed è stato sviluppato interamente dal team di data office di Windtre. "Siamo convinti - ha spiegato l'ad Gianluca Corti - che nel campo della telefonia e della connettività sia possibile competere su nuove prestazioni e funzioni anziché guardare soltanto ai prezzi". "Sulle reti telefoniche - ha proseguito - passano ogni giorno milioni di telefonate provenienti da potenziali numeri spam. Alla luce di questi dati abbiamo deciso di investire in tecnologie di frontiera, come l'intelligenza artificiale, per proteggere i nostri clienti dal fenomeno". Windtre ha inoltre messo in cantiere altre iniziative, come la verifica tramite blockchain della legittimità dei contatti in relazione ai contratti che vengono attivati. Inoltre sta collaborando con l'Agcom, che ha istituito il Comitato tecnico sulla sicurezza delle comunicazioni elettroniche, per identificare le soluzioni tecniche più idonee a gestire/bloccare le chiamate soggette al fenomeno dello spoofing, ovvero la manipolazione non autorizzata del numero chiamante. (ANSA).

Ottieni il codice embed