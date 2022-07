Bitcoin: Celsius Network in bancarotta, ricorre al Chapter 11

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - Celsius Network, una delle maggiori piattaforme al mondo per la gestione del patrimonio crypto, fa ricorso alla bancarotta seguendo la strada aperta da altre società digitali piccole e grandi travolte dall'ondata di vendite che si è abbattuta sulle criptovalute, fra le quali il Bitcoin, negli ultimi mesi. Il ricorso al Chapter 11 arriva un mese dopo che Celsius Network ha congelato gli asset dei suoi clienti ed è "un'opportunità per stabilizzare la società" e sottoporsi a una ristrutturazione per massimizzare il valore per tutti gli azionisti. (ANSA).

