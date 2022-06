Criptovalute: Pe chiede di controlli e tassazione equa

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Il Parlamento europeo al lavoro per "un migliore utilizzo della blockchain per combattere l'evasione fiscale" e per un maggior coordinamento "tra Stati membri in materia di tassazione delle criptovalute". Questo quanto richiesto nella risoluzione non vincolante approvata con 40 voti a favore e 1 astensione dalla commissione per gli Affari economici e monetari dell'Eurocamera. La risoluzione chiede che le criptovalute siano soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace ed invita le autorità degli Stati membri a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per i piccoli operatori economici e le piccole transazioni. Gli eurodeputati hanno inoltre affrontato la natura transfrontaliera del trading di criptovalute sottolineando l'importanza di sapere con precisione "dove si verifica l'evento imponibile" per migliorare la cooperazione amministrativa in materia fiscale a livello Ue. Il testo chiede infine che le amministrazioni nazionali utilizzino tutti gli strumenti disponibili per facilitare un'efficace riscossione delle tasse e identifica la blockchain, un registro condiviso e immutabile che serve per registrare le transazioni e tenere traccia degli asset, come un nuovo modo per automatizzare la riscossione delle tasse, limitare la corruzione e identificare meglio la proprietà di beni materiali e immateriali. (ANSA).

