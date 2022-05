Coinbase: trimestre in rosso, ricavo per 1,2 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Coinbase, la maggiore piattaforma di scambio di criptovalute negli Stati Uniti, ha chiuso il primo trimestre con perdite per 429,7 milioni di dollari su ricavi per 1,2 miliardi. "Il Nasdaq è in calo. Il Bitcoin è in calo. E questo si è tradotto in meno dollari per il cripto", ha affermato Alesia Haas, il chief financial officer di Coinbase. La piattaforma ha registrato un calo degli utenti nei primi tre mesi dell'anno. (ANSA).

