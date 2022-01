Criptovalute:Savona,valutare se regolabili, vista evoluzione

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Sulle criptovalute bisogna valutare "se sia possibile fissare una regolamentazione, data la rapida evoluzione di questo mercato". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, durante un seminario, organizzato dall'Authority e dal Politecnico di Milano, sui nuovi modelli di business coinvolti dalla Markets in Crypto-asset regulation (MiCaR), la proposta di normativa europea sui criptoasset. Savona si è poi chiesto "se possiamo accettare una regolamentazione che sia tecnologicamente neutrale. Noi parliamo di un sistema che ha come base principale - e questa è la grande innovazione - la blockchain più che criptatura. Quindi, a mio avviso, si dovrebbe partire dal definire esattamente che cosa significa l'uso di questo strumento". In Cina, ad esempio, "mi sembra che l'uso della blockchain, per creare cripto-yuan, sia quello di creare un proprio barcode. Il problema tecnologico - evidenzia il numero uno della Consob - è la base principale". (ANSA).

