Bitcoin: si compreranno con una card venduta al supermercato

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - E' in arrivo nei supermercati, tabaccai e in edicola, la prima card che consente di acquistare Bitcoin. Si tratta della BitCard e nasce dalla partnership tra Epipoli, gruppo Fintech italiano leader nelle carte prepagate e nei sistemi di engagement, e la tech company statunitense Bitcoin Solution. "L'innovativa piattaforma BitCard - si legge in una nota - allarga i confini del settore delle criptovalute, rendendolo accessibile a milioni di consumatori, attraverso una nuova soluzione, sicura, integrata e facile da usare, per l'acquisto e il riscatto di bitcoin". Da gennaio, in 50mila punti vendita del network Epipoli in Italia, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, oltre che online, si potrà acquistare una BitCard utilizzando contanti, carte di debito o altri metodi di pagamento. Disponibile in formati da 100 euro e 250 euro, la gift card digitale - già disponibile sul sito di Epipoli -, una volta acquistata, potrà essere convertita in Bitcoin tramite il sito web www.mybitcards.com (ANSA).

