Pagamenti digitali, per EY nel 2025 raggiunto il 50%

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Aumenta l'utilizzo dei pagamenti digitali in Italia e secondo il report EY Digital Payments entro i prossimi 4 anni il 50% dei pagamenti effettuati in Italia potrebbero avvenire senza l'uso del contante. Un aumento importante rispetto al 33% certificato per il 2020 dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Secondo la maggioranza degli intervistati a dare la maggior spinta al cashless saranno servizi come il "buy now, pay later", ma anche grazie alla crescita dei prodotti basati sulla blockchain e le "super app" di pagamento. Di contro, invece, solo il 10% degli intervistati crede che si assisterà a un'accettazione diffusa dei pagamenti in cripto-valute entro il 2025. Tra le criticità, invece, spiccano la corretta rilevazione di frodi di pagamento e riciclaggio, la compliance normativa e l'alta competizione, mentre ci sarà un grande vantaggio per la collaborazione con player tecnologici e realtà fintech innovative. (ANSA).

