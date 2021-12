Fondi: Kairos investe su start up e pmi innovative

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Kairos ha annunciato il lancio del fondo Kairos Ventures ESG One, un fondo chiuso di diritto italiano che, promuovendo i principi di sostenibilità, realizzerà investimenti in start-up e Pmi innovative. Il nuovo prodotto riguarderà nel dettaglio B2B digital transformation, tra cui blockchain, 5G, big data e AI, life science, cioè diagnostica e medtech, new space economy, in particolari guardando ai droni e al turismo spaziale, e green energy technology, cioè tecnologie per l'energia rinnovabile, bioenergia e smart cities. Con il nuovo fondo Kairos intende diversificare la propria strategia di investimento e rafforzare la propria posizione nel segmento degli asset alternativi illiquidi, con un obiettivo di raccolta di 100 milioni di euro. Il fondo investirà prevalentemente in Italia, mentre una parte marginale interesserà mercati maturi nel venture capital come UK, Stati Uniti e Israele. (ANSA).

