Fintech: Epipoli acquisisce Dotcom

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Epipoli, azienda specializzata nei servizi prepagati e dei sistemi di engagement ha annunciato l'acquisizione di Dotcom, la Tech Company specializzata nella trasformazione digitale Data Driven e Customer Centric per imprese e pubbliche amministrazioni. Per Epipoli è la seconda operazione nel 2021 dopo l'acquisizione a maggio del 100% del capitale di Reward. Dotcom collabora le imprese e il loro business per un'evoluzione verso tecnologie digitali intuitive capaci di offrire un reale vantaggio competitivo come applicativi on demand, soluzioni di Business Process Automation, sistemi integrati di Customer Engagement e sviluppo di strutture di Blockchain. Il Gruppo Epipoli, invece, è attivo in 14 Paesi oltre l'Italia, ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di 140 milioni di euro (+18,4% sul 2019) e punta a raggiungere 200 milioni, e con l'acquisizione di Dotcom farà confluire i 40 professionisti di Dotcom nel proprio organico. "L'acquisizione di Dotcom ci consente di migliorare l'offerta di prodotti Fintech, offrire ai nostri clienti una maggiore velocità di implementazione dei progetti e accelerare il go-to-market sui mercati internazionali" le parole di Gaetano Giannetto, presidente e fondatore di Epipoli. (ANSA).

