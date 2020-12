Leader celebrano 60 anni da firma convenzione Ocse

(ANSA) - PARIGI, 14 DIC - Dal rapporto Pisa alla lotta contro l'evasione fiscale, fino alle previsioni economiche o alle analisi sulle migrazioni: l'Ocse, l'organismo internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, festeggia oggi i 60 anni dalla firma della Convenzione che le diede vita. Per l'occasione, i leader di numerosi Paesi aderenti all'organismo come anche altri partecipanti volgeranno lo sguardo al passato, ripercorrendo la storia dell'organismo nato ai tempi del Piano Marshall, e concentrandosi sulle trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi dieci anni. L'anniversario, precisa l'organismo, è anche l'occasione di riflettere alla situazione economica, sociale e ambientale del pianeta, in particolare, nell'attuale contesto segnato dal Covid e la ripresa economica che dovrebbe seguire non appena debellato il virus. Sul tavolo anche l'avvenire del multilateralisnmo e l'odierno ruolo dell'Ocse, come anche le sfide a cui l'organismo si deve confrontare. Alle celebrazioni, organizzate nella sede dell'Ocse ma anche attraverso interventi a distanza a causa della pandemia, partecipano, tra l'altro, il presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez,il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, il cui mandato volge a scadenza il prossimo giugno. Dieci candidati, tra cui due ex-commissari europei, sono in lizza per succedere al messicano. (ANSA)

