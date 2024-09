Unicredit: Orcel, 'la mossa su Commerzbank è un test per l'Europa'

"La mossa su Commerzbank è un test di prova per l'Europa". Lo ha detto il ceo di Unicredit nel suo intervento alla Bofa ceo conference, spiegando che "non c'è un'offerta, è un investimento e non altro. Possiamo mantenere, aumentare o vendere la quota".

"Non chiederemo posti nel consiglio di Commerzbank", ha aggiunto Orcel in risposta alle domande degli investitori. "Siamo un investitore" e "di solito non credo che gli investitori abbiano un posto nel consiglio di amministrazione", ha spiegato. "In questo caso specifico, non penso sia opportuno che abbiamo un posto nel board perché siamo anche un concorrente. Non credo sia corretto".

"Qualsiasi strada abbiamo davanti richiede di continuare il dialogo e avere un dialogo", ha quindi risposto il ceo di Unicredit alla domanda se avesse informato il governo tedesco sull'acquisto delle azioni Commerzbank. "Siamo molto interessati a riaprire un dialogo su Commerzbank", ha indicato. Il banchiere ha parlato di "dialogo costruttivo con tutti gli stakeholders" anche perché, ha ricordato, "abbiamo 3,5 miliardi investiti in Commerzbank".

Orcel ha inoltre annunciato che l'utile netto di Unicredit quest'anno sarà di '"oltre 9 miliardi', alzando così l'asticella rispetto alle indicavano il risultato netto sopra 8,5 miliardi ed esprimendo fiducia che, tolti investimenti, la banca segni un utile di 10 miliardi: "questo è il numero pulito", ovviamente escludendo le dta', ha detto. Tuttavia, ha spiegato, "abbiamo detto che faremo investimenti e siamo più vicini alla fine dell'anno, quindi abbiamo più visibilità su cosa possono essere questi investimenti - ha proseguito . Pensiamo che l'anno segnerà un utile netto di oltre 9 miliardi". "Questo numero si confronta con gli 8,6 miliardi del 2023".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA