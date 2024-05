Il decreto salva-casa pubblicato in Gazzetta ufficiale, norme in vigore da oggi

E' in vigore da oggi il decreto legge salva-casa: il provvedimento, approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri e firmato ieri sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, va ora alle Camere per la conversione in legge.