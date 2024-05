Giorgetti da Vestager, Ita-Lufthansa ancora in salita

Un'altra fumata grigia. Al termine del faccia a faccia tra Giancarlo Giorgetti e Margrethe Vestager, la Commissione europea non usa nemmeno le formule di facciata che di solito descrivono i colloqui politici. Tanto basta a lasciar intravedere una strada ancora in salita per il placet alle nozze tra Ita e Lufthansa.

Il governo, si è limitato a dire il titolare del Tesoro all'uscita da Palazzo Berlaymont, ha "ribadito" la sua posizione all'Ue. E adesso aspetta "il verdetto", in arrivo entro il 4 luglio.

Nel mezzo però ci sono ancora quasi due mesi: l'ultimo pacchetto di impegni su slot e rotte presentato la scorsa settimana, nel giudizio che trapela a Bruxelles, "non è ancora sufficiente".

Tuttavia, è la sollecitazione, le parti hanno ancora tempo per apportare miglioramenti. Lasciato l'Ecofin, il ministro dell'Economia si è presentato a Palazzo Berlaymont per la seconda volta nel giro di quindici giorni.

Sul tavolo, i persistenti timori dell'antitrust che da qualche giorno ha avviato il market test. Il caso è "complesso". E il negoziato, stando alle indicazioni offerte da alcune fonti vicine al dossier, resta incagliato sui tre fronti più problematici. Davanti al rischio di posizione dominante di Ita e Lufthansa a Milano-Linate, nel giudizio della squadra di Vestager manca ancora una soluzione solida che permetta di far subentrare un vettore capace di stabilirsi come presenza "credibile".

Le proposte di compromesso messe sul piatto dalla compagnia di Carsten Spohr e dal Mef per aprire alle rivali sulle rotte a corto raggio dall'Italia all'Europa centrale restano poi da perfezionare. E, allo stesso modo, non convince del tutto l'idea di congelare soltanto in via temporanea - per due anni - l'alleanza tra la compagnia della gru e la newco sorta dalle ceneri di Alitalia sui lunghi collegamenti da Fiumicino con destinazione Stati Uniti e Canada, dove Lufthansa detiene già un'ampia porzione di mercato con la sua joint venture formata con United Airlines e Air Canada.

Per capire se sia possibile raggiungere un punto di caduta prima del 4 luglio servirà altro tempo. "E' sempre complicato, bisogna sempre avere tanta pazienza", ha osservato Giorgetti. A Bruxelles però l'avvertimento che circola è chiaro: c'è ancora tempo per lavorare. A patto che ci sia "la volontà delle parti", Lufthansa in testa.

