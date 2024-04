Il deficit italiano al 7,4% nel 2023. Giorgetti: 'Non incide sul Def'

L'Italia ha chiuso il 2023 con un deficit pari al 7,4% del Pil. Lo rende noto l'Istat precisando che rispetto ai conti dello scorso 5 aprile, la nuova versione vede un peggioramento dell'indebitamento netto in rapporto al Pil di 0,2 punti percentuali (era al 7,2%). Il 2022 si era chiuso all'8,6%. Si tratta del deficit più elevato dell'intera Ue, seguito da Ungheria (6,7%) e Romania (6,6%), secondo quanto emerge dagli ultimi dati di Eurostat. Il debito pubblico dell'Italia è sceso al 137,3% del Pil alla fine del quarto trimestre dello scorso anno, rispetto al 137,9% del terzo trimestre ed al 140,5% del 2022. Nell'Eurozona il rapporto deficit/Pil medio nel 2023 è sceso al 3,6%, dal 3,7% dell'anno precedente, mentre nell'Ue è salito dal 3,4% al 3,5%. Il debito pubblico è diminuito dal 90,8% all'88,6% nell'Eurozona e dall'83,4% all'81,7% nell'Ue.

La revisione del deficit del 2023 al 7,4% da parte dell'Istat, rispetto al 7,2% precedente, "non incide sulle previsioni contenute nel Def, in quanto già scontate nel profilo del livello del debito in percentuale sul Pil". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Def.

L'aggiornamento del quadro programmatico del Def, coerente con le nuove regole della governance economica europea, "sarà illustrato nel Piano predisposto entro l'estate, che il Parlamento avrà modo di esaminare e approvare prima dell'invio alle autorità europee" ha detto il ministro dell'Economia. "Nel delineare il quadro macroeconomico tendenziale dell'economia italiana del Def, il governo ha dovuto tener conto delle possibili ripercussioni del complesso contesto geopolitico, improntando le previsioni a principi di cautela e prudenza". Giorgetti ha spiegato spiegando che l'aggiornamento delle stime di crescita "non ha considerato proiezioni più favorevoli", mentre "si è ritenuto di considerare con maggiore attenzione l'impatto economico dei conflitti in atto, come quello in Ucraina, nonché le crescenti tensioni e i rischi di escalation in Medio Oriente".

."L'incertezza e la volatilità che da tempo caratterizzano lo scenario internazionale non accennano a diminuire. Le tensioni geopolitiche che si vanno accumulando pongono, infatti, rischi elevati per le prospettive di crescita di medio periodo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Def. "In questo contesto, ogni esercizio di previsione, per quanto accurato e basato su ipotesi improntate alla massima cautela, potrebbe pertanto essere superato dagli eventi".

"L'aggiustamento è pienamente alla nostra portata. La riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il Pil nel medio periodo è un obiettivo fondamentale, che deve essere realizzata in modo da consentire che l'Italia possa continuare a produrre ricchezza in un contesto che permetta, al contempo, di salvaguardare l'inclusione sociale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Def.

"L'ordinamento europeo sta cambiando e domani sarà presumibilmente approvato dal Parlamento europeo in plenaria la nuova governance economica europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Def. "L'Italia ha accettato il compromesso rappresentato dalle nuove regole - come sapete non era l'ipotesi iniziale del nostro esecutivo e francamente non mi aspetto il voto favorevole di tutte le forze politiche italiane rappresentate in Parlamento europeo, ma mi auguro che i risultati ottenuti dal nostro Paese possano essere tenuti in conto dalle suddette forze in sede di valutazione e approvazione".

Upb: 'Molto probabile la procedura Ue per deficit eccessivo'

Il superamento "non temporaneo" della soglia del 3% nel rapporto deficit-Pil rende "molto probabile" l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. Lo sottolinea l'Upb nell'audizione sul Def. Il sentiero di correzione, spiega l'Ufficio parlamentare di bilancio, dovrà tenere conto dell'accordo sulla nuova governance europea che prevede una riduzione del saldo complessivo strutturale di almeno 0,5 punti percentuali di Pil annui: "da un lato, grazie al regime transitorio, nel triennio 2025-27 l'aggiustamento non considererà i maggiori costi legati all'incremento della spesa per interessi; dall'altro, il sentiero di correzione dovrà essere coerente con il percorso di riduzione plausibile del debito nel medio termine e garantire che, una volta usciti dalla procedura, sia rispettata la salvaguardia numerica di riduzione del debito negli anni rimanenti il periodo di aggiustamento: ciò potrebbe comportare per l'Italia aggiustamenti maggiori di 0,5 punti percentuali".

