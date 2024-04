'Adesso basta', al via la manifestazione di Cgil e Uil

Al via la manifestazione nazionale di Cgil e Uil, sotto lo slogan "Adesso basta!". I due sindacati, con i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, tornano in piazza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica, per una "giusta" riforma fiscale e la tutela dei salari. L'appuntamento è ora in piazzale Ugo la Malfa a Roma, da dove si prepara a partire il corteo diretto a piazzale Ostiense, dove è invece allestito il palco. Lì sono previsti gli interventi di lavoratrici e lavoratori e poi le conclusioni di Landini e Bombardieri. Cgil e Uil scendono di nuovo in piazza a meno di dieci giorni dallo sciopero dell'11 aprile, per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa.

