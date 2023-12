Mef, nessuna proroga del Superbonus

"Il ministero dell'Economia e delle finanze esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa". Così una nota del Mef.

Ciriani: 'Ancora in discussione, serve accortezza'

"Sul superbonus stiamo ancora discutendo perché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato - ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del convegno 'Manovra 2024. Tempo di bilanci' organizzato da Conflavoro pmi -. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi".

Barelli: 'Serve una proroga, governo ne tenga conto'

"Va perseguito in modo duro chi ha abusato di questo strumento e addirittura ha truffato lo Stato - così il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, interpellato dall'ANSA, sulle modifiche al Superbonus nella manovra -. Ma al contempo FI ritiene che i cittadini e le aziende oneste che ora sono in difficoltà debbano poter avere una proroga, seppur contenuta, del superbonus". Lo stop del Mef? "Io ritengo che il governo debba tenere in considerazione la necessità di cittadini, condomini e aziende oneste di poter completare le opere".

