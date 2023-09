Marina Berlusconi e i rialzi della Bce: 'Speriamo che la cura non uccida il malato'

"Speriamo che la cura non uccida il malato". Così la presidente di Fininvest Marina Berlusconi a margine dell'Assmeblea di Confindustria. "E' il decimo rialzo consecutivo. Quello che ha fatto fino ad oggi la Bce è stato sicuramente importante per il contenimento dell'inflazione. Tanto vero che il trend dà l'inflazione in discesa sia per la fine dell'anno sia per l'anno prossimo. Bisogna però sempre essere consapevoli, tener presente, che questo tipo di interventi hanno un effetto sulla crescita. Siamo al decimo spero che sia l'ultimo. L'economia ha bisogno di stimoli". "Ho apprezzato molto - prosegue Berlusconi - l'approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni, sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 12 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare e va tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata. "Da imprenditrice - ha proseguito Marina Berlusconi - do grande valore alla stabilità, sono contenta che il paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier". "Ho apprezzato molte misure del governo, tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti" delle banche. "Capisco le motivazioni ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sia nel merito sia nel metodo". Lo ha detto Marina Berlusconi. "Non mi piace il termine. Lo trovo fuorviante e anche demagogico, chi stabilisce quanto profitto è extra e quanto è normale? E quale è la misura? Il provvedimento si presta a diversi dubbi, anche costituzionali. Se attuato rischia di rendere il nostro paese meno attrattivo. Mi auguro che il Parlamento possa modificare la norma rendendolo più equilibrata".

"E' giusto sottolineare - ha detto ancora la presidente di Fininvest - quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e di unità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papa, perché ci ha educato a quei sentimenti che sono alla base di questa sintonia. E' stato un uomo grande - ha aggiunto - e un grande papà".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA