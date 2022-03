Prezzi: Istat conferma, inflazione a febbraio al 5,7%

Nel mese di febbraio 2022, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua (da +4,8% del mese precedente). Lo comunica l'Istat confermando la stima preliminare. Per l'ottavo mese consecutivo, dunque, l'inflazione accelera, raggiungendo un livello (+5,7%) che non si registrava da novembre 1995 e sono i prezzi dei Beni energetici non regolamentati a spingere in alto la crescita..