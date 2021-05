Ricambio generazionale, al via il portale 'Più impresa'

ROMA - Al via il nuovo portale 'Più impresa' dedicato ai giovani agricoltori con l'estensione sull'intero territorio nazionale delle agevolazioni con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto per finanziare l'ampliamento di un'azienda o avviare un progetto di start up. "E' uno strumento che offre un'opportunità professionale a tutte le nuove generazioni che intendono ridare valore alla nostra terra - ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli - i giovani devono rientrare a pieno titolo negli strumenti a sostegno dello sviluppo agricolo, un ulteriore passo verso l'Agricoltura 5.0 che il ministero ha intenzione di agevolare attraverso l'innovazione digitale e le pratiche agroindustriali ecocompatibili".



La misura finanzia investimenti fino a 1,5 milione di euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito. Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili, al quale resta abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al 60% dell'investimento. La durata massima è di 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi, mentre destinatari dell'intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti. "E' un'unica misura che opera su tutto il territorio nazionale per favorire il ricambio generazionale e accrescere la competitività delle imprese condotte da giovani, favorendo l'innovazione - ha sottolineato il direttore generale dell'Ismea, Maria Chiara Zaganelli - un importante intervento in linea con gli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza che offrirà al settore agroalimentare ulteriori possibilità di ammodernamento e di sviluppo sostenibile".