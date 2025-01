Banca Ifis lancia Opas sul 100% di illimity Bank

Banca Ifis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank per 298 milioni di euro. La decisione, adottata dal cda di Banca Ifis presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, è finalizzata all'acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni della banca di Corrado Passera.

Il messo sul piatto esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio. Tale corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA