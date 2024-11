Autonomia, Landini: 'La battaglia del referendum va avanti'

Le firme raccolte per il referendum contro la legge sull'Autonomia Differenziata chiedevano di cancellare tutta la legge, non solo alcune parti: "La nostra battaglia va avanti". E' quanto ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini intervistato su Radio24 da Maria Latella.

"La sentenza della Corte Costituzionale, della quale bisognerà leggere le motivazioni, conferma le ragioni della nostre motivazioni. E' una legge che divide il Paese ed è sbagliata. Raccolto un milione e 300 mila firme per l'abrogazione totale di questa legge e noi sosteniamo la necessità di abrogarla complessivamente non solo in qualche punto".



