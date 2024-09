Borsa: effetto Fed in Europa, Parigi +1,5%

In Europa la notizia di un taglio dei tassi della Fed è piaciuta, più che a Wall Street. Londra apre in rialzo dello 0,92%, Parigi dell'1,5%, Francoforte dello 0,89% con i listini a un passo dai massimi storici. L'indice di riferimento della regione, lo Stoxx Europe 600 guadagna circa l'1% a 519,6 punti (il record è 525 punti segnato in agosto).

"Ciò che è certo è che la volatilità resterà alta", commentano gli analisti prevedendo così oscillazioni intense durante la seduta.



