L'inflazione Usa rallenta in agosto, prezzi a +2,5%

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti in agosto del 2,5%, in linea con le attese degli analisti e in rallentamento rispetto al 2,9% di luglio. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,2%, come atteso dal mercato. L'indice core sale del 3,2% su base annuale, mentre su luglio avanza dello 0,3%, oltre le attese degli analisti.

L'inflazione americana rallenta in agosto e scende ai minimi degli ultimi tre anni, spianando la strada a un taglio dei tassi di interesse la prossima settimana da parte della Fed. L'andamento dei prezzi al consumo, secondo gli analisti, segnala una riduzione del costo del denaro da un quarto di punto considerato che l'indice core è risultato più alto delle attese





