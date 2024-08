Borse in forte calo, analisti guardano alla Fed 

Il panic selling sulle Borse prosegue. E' crollata l'Asia, l'Europa arretra e l'America soffre con gli investitori che si spostano su titoli difensivi, mentre le azioni tecnologiche guidano i ribassi, con il sottoindice tecnologico (-5%) che registra il calo maggiore in oltre due anni.

Londra cede lo 0,86%, Parigi l'1,09%, Francoforte l'1,74%, Milano l'1,98%, Zurigo il 2,69% (alla riapertura dopo la festività locale di giovedì).

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde l'1,21% a 39.857,83 punti, il Nasdaq cede il 2,41% a 16.771,58 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,52% a 5.366,45 punti. A pesare sono i dati sul mercato del lavoro americano, che sembrano confermare che la Fed è in ritardo sul taglio dei tassi.

Amazon affonda a Wall Street dove, all'avvio delle contrattazioni, perde il 10% bruciando 197 miliardi di dollari di valore di mercato. Intel crolla del 27%, in quello che è il calo maggiore da almeno il 1982.

"I dati di oggi fanno temere che le banche centrali non si siano mosse abbastanza velocemente per tagliare i tassi, spingendo il mercato del lavoro in una spirale negativa" commenta un gestore. "La cosa assurda è che ciò che sta accadendo sui mercati in reazione ai dati statunitensi è esattamente ciò che Powell aveva segnalato mercoledì. C

on il senno di poi, mercoledì è stato il giorno in cui si è verificato il cambio di rotta e questo è ciò che stanno pesando i mercati in questo momento. La questione di un taglio di 50 punti base a settembre potrebbe rapidamente diventare un problema reale" commenta l'analista di IG.

"Il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti ha deluso su quasi tutti i fronti, riaccendendo le preoccupazioni su una potenziale recessione e sostenendo la Federal Reserve ad iniziare a tagliare i tassi a settembre. Considerato insieme all'aumento delle richieste di disoccupazione, la contrazione dell'indagine sulle assunzioni nel settore manifatturiero e il rapporto sui posti di lavoro di luglio, è estremamente probabile che la Fed inizierà a tagliare i tassi di interesse il mese prossimo e si prevede che potrebbe doverlo fare in modo più aggressivo di quanto precedentemente previsto" commenta un analista.

Crolla la Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo è crollata oggi sulla scia del calo degli indici di Wall Street, tra le rinnovate preoccupazioni per l'economia statunitense e l'aumento dello yen. L'indice di riferimento Nikkei ha chiuso con un ribasso del 5,81% a 35.909,70 punti, il secondo maggior calo di un giorno nella sua storia. Il primo risaliva al 1987.

Wall Street chiude in calo, Dj -1,21%, Nasdaq -2,30%

Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde l'1,21% a 40.346,79 punti, il Nasdaq cede il 2,30% a 17.194,14 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,37% a 5.446,59 punti.

