Arriva il bonus colonnine domestiche, prenotazioni da lunedì

Al via lunedì le prenotazioni per il bonus colonnine destinato ai chi vuole installare una ricarica elettrica presso la propria abitazione.



Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda che dalle ore 12 dell'8 luglio, potrà essere prenotato, tramite l'apposita piattaforma informatica, il "Bonus colonnine domestiche", per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come colonnine o wall box) da parte di persone fisiche e condomìni.



L'accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta entrati nella procedura è possibile procedere alla compilazione guidata dell'apposito modulo elettronico di richiesta. Per il perfezionamento della domanda è necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.

Possono beneficiare dell'incentivo previsto dal Dpcm 4 agosto 2022 le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall'amministratore pro-tempore o da un condomino delegato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari, per il 2024, a 20 milioni di euro. La somma massima erogabile a ogni richiedente ammonta a 1.500 euro per i privati e sale fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.



Sul sito del ministero sono disponibili le risposte ai quesiti più frequenti. Per maggiori chiarimenti e informazioni, inoltre, è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Mimit, compilando il modulo online oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA