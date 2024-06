Lo spread tra Btp e Bund chiude a ridosso dei 145 punti. Borse europee in rosso, Milano maglia nera

Lo spread tra Btp e Bund, dopo un'impennata nel corso della seduta a 150 punti, chiude a ridosso dei 145 e sale di 4,7 punti base. Il rendimento dei Btp decennali è al 4,070% e si conferma ai massimi dallo scorso dicembre, in scia all'esito del voto europeo che ha visto l'avanzata dei partiti sovranisti e populisti.

L'effetto delle elezioni si fa sentire ancora sulle Borse europee che chiudono in rosso. Milano maglia nera appesantita dai titoli di Stato con lo spread che è arrivato a toccare i 150 punti per poi scendere. Il Ftse Mib lascia sul terreno in chiusura un -1,93% a 33.874 punti.



Parigi, complice l'andamento dei titoli di Stato nel corso della seduta, lascia sul terreno 1,33% (Cac-40 a 7.789 punti). Francoforte cede lo 0,69% con il Dax a 18.367 punti e Londra perde lo 0,98% con il Ftse-100 a 8.147 punti.



