Abi, dl agricoltura rischia di peggiorare imprese in crisi

La moratoria bancaria prevista da Dl Agricoltura a favore delle imprese del settore, a causa del contrasto "con i tanti vincoli europei" esistenti crea il "paradosso" che "una misura che avrebbe dovuto andare incontro alle esigenze dell'imprese in difficoltà, finisce per peggiorarne la condizione rendendone più difficile la continuità produttiva". Lo afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero in audizione alla commissione industria del Senato.

"Per questo motivo, l'Abi e le associazioni di impresa" hanno chiesto che la sospensione sia "sempre applicata non in via obbligatoria e automatica" ha detto.





