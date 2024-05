Il Nobel David Card racconta il boom del tech nel lavoro

Il premio Nobel per l'economia nel 2021 David Card racconta i boom del tech sul lavoro in un incontro a Torino, all'auditorium del Grattacielo Intesa, domani alle 16, in diretta streaming su ANSA.it. L'evento, organizzato da Intesa Sanpaolo, ha in programma un saluto del capo economista, Gregorio De Felice, e l'introduzione da parte di Tito Boeri.

Negli ultimi anni la domanda per lavoratori con competenze in ambito tecnologico si è impennata. Gli stipendi per chi si specializza in informatica o analisi dei dati sono aumentati enormemente. Anche per questo, ambiti un tempo di nicchia come la data science o computer science sono ora trainanti. La conoscenza richiesta sul mondo del lavoro è dunque sempre di più quella tecnologica e l'intervento di Card punta a comprendere che impatto stia avendo questo sulle scelte degli studenti e sulle carriere dei lavoratori e che cosa ci si possa aspettare in futuro.



