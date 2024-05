Seduta positiva per le Borse europee, con gli investitori che leggono nella revisione al ribasso del Pil Usa e dei prezzi per la spesa di consumi personali del primo trimestre, un segnale positivo per il taglio dei tassi. Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,56%, Francoforte dello 0,14% e Londra dello 0,64%.



