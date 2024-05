Organo Vigilanza Tim, 'con cessione cambio regole, sarà tsunami'

In vista della riorganizzazione strutturale delle attività di Tim, al termine del quale sarà realizzata la separazione proprietaria tra l'attività della rete e quella dei servizi, "si annunciano possibili, rilevanti modifiche nello stesso quadro regolamentare appena varato". Lo ha detto il presidente dell'Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim, Antonio Martuscello. "A mio giudizio, tali modifiche si potrebbero configurare, in realtà, come un vero e proprio tsunami, in quanto un cambiamento strutturale così rilevante, come la separazione proprietaria - con conseguente superamento del modello dell'integrazione verticale di Tim - porta, inevitabilmente, a dover ripensare tutti i parametri e tutti gli obblighi, così come delineati negli ultimi 25 anni nelle varie analisi di mercato", ha aggiunto.

"In tale possibile scenario, dovranno essere ridefinite necessariamente le stesse funzioni di vigilanza, rispetto alle quali, come OdV, auspichiamo comunque un opportuno coinvolgimento, forti delle competenze maturate in questi quindici anni di intensa attività", ha aggiunto.



