Ibarra, 'la cultura dell'innovazione centrale per Engineering'

SAN PAOLO, 28 MAG -"La tecnologia non è fine a sé stessa. Serve a trovare soluzioni per migliorare la vita di tutti i giorni". In occasione di una visita alla filiale di Engineering Brasile a San Paolo, il Ceo globale, Maximo Ibarra, e l'amministratore delegato dell'impresa nel Paese sudamericano, Filippo Di Cesare, in un colloquio con l'ANSA, parlano della loro "cultura dell'innovazione", delle nuove sfide, e dell'ambizione di affermarsi come "l'azienda tech di riferimento nel mondo. La più innovativa. La più rilevante e la più efficace. Sempre attenta ai bisogni dell'essere umano". "La cultura dell'innovazione è una componente importante della nostra crescita - spiega Ibarra - abbiamo rapporti con oltre 100 università, facciamo formazione negli atenei e nel nostro campus interno, con circa 500 docenti, e spingiamo molto sulla ricerca. Oltre ai giovani Stem, vogliamo attrarre laureati nelle materie più diverse che ci aiutino ad individuare i diversi possibili impieghi della tecnologia". "Anche in Brasile - afferma Di Cesare - investiamo molto in formazione, e per creare una comunità sempre più effervescente e motivata puntiamo al lavoro in autonomia, con attività agili, per una tecnologia che non sia calata dall'alto". Ma per incentivare la cultura dell'innovazione, Engineering si è fatto anche partner del Festival mondiale della filosofia, che si terrà per la prima volta a Roma quest'estate, in collaborazione con la Sapienza. "Abbiamo organizzato un'intera giornata dedicata all'Intelligenza artificiale, per riflettere in chiave filosofica sul suo impatto e sul suo ruolo nell'evoluzione delle nostre vite", afferma Ibarra, che annuncia anche la partecipazione ad un progetto a Firenze su temi di Esg: Planetaria, tre giorni di spettacoli per ragionare sui rischi del cambiamento climatico. Per questa iniziativa, Engineering, integrando intelligenza artificiale, realtà virtuale e la sua piattaforma di Ai generativa Eng GPT, ha creato Sibilla, un avatar alto 8 metri che dialogherà con gli attori e con il pubblico in sala. D'altra parte, i settori di applicazione della tecnologia Engineering spaziano a tutto campo con soluzioni sostenibili, che sembrano correre nella direzione di un umanesimo tecnologico. Si va dalla Piattaforma Nazionale di Telemedicina, che permetterà la mobilità dei dati sanitari su un'unica grande rete, migliorando la qualità e l'accesso alle cure per le persone su tutto il territorio nazionale, a quello brasiliano sull'agricoltura di precisione per evitare la dispersione dell'acqua e la salvaguardia delle foreste. Ma si studiano anche iniziative per città sempre più smart con robotaxi volanti contro il congestionamento del traffico, e quelle per un agrobusiness brasiliano capace di fare un uso consapevole dei pesticidi. O ancora, si lavora a piani per rafforzare le infrastrutture, dalle dighe delle industrie siderurgiche nel Minas Gerais, alle grandi opere dalla Lombardia alla Sicilia. Anche sotto un profilo più squisitamente business, osserva il numero uno di Engineering "le aziende non vogliono più sentir parlare di tecnologia in quanto tale, ma di soluzioni". E tra le sfide globali il manager individua proprio la "costruzione di nuovi processi nelle organizzazioni aziendali, con la creazione di casi d'uso. Vale a dire applicazioni pratiche, con varie tecnologie che collaborano tra loro (composable) per trovare le migliori risposte ai problemi, dall'Ai al mondo del cloud, dalla sensoristica al digital twin, alla realtà aumentata". "Aiutiamo le aziende ad avere successo nell'era digitale. Per farlo, occorre essere intelligenti, veloci, data-driven, e adottare schemi di tecnologia componibile" aggiunge Di Cesare, che ha saputo combinare la forte connotazione tecnologica dell'azienda a clienti di dimensioni rilevanti (dal telco all'energia, all'acqua), facendo di Engineering Brasile un laboratorio di grande interesse. E la prospettiva - conclude l'ad brasiliano- "è di continuare a crescere in queste verticali, ma anche nel mondo agrobusiness" con incursioni nel banking.

