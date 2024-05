Fedriga, favorevole a nucleare ultima generazione e del futuro

"Sono favorevole all'energia nucleare di ultima generazione e addirittura al nucleare del futuro. Sono stato personalmente a Boston e ho visitato lo spin off dell'Mit dove Eni è azionista maggioranza relativa, dove costruiscono la prima centrale a fusione, diversa da quella a fissione di oggi. E' una centrale che produce senza rischi perché non realizza la reazione a catena, e di fatto non ha scorie, in più, rivoluzionerebbe l'approvvigionamento energetico globale". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga a margine della presentazione della regata Barcolana 56.

Rispondendo a una domanda specifica, il governatore ha detto che "serviranno alcuni anni ma dobbiamo essere al passo con i tempi. Non a caso, un anno fa ho dato disponibilità al governo perché il Friuli Venezia Giulia fosse un luogo di sperimentazione di queste centrali sicurissime - ha ricordato Fedriga - Qui abbiamo il Sincrotrone che utilizza tecnologie riconducibili a quelle di Boston quindi il Fvg può essere all'avanguardia e essere pioniere almeno per l'energia sicura del futuro". In merito alla vicina centrale nucleare di Krsko (Slovenia), operativa dal 1983, a meno di duecento chilometri da Trieste, Fedriga ha sottolineato che si "continua ad avere particolari attenzioni visto il luogo dove è stata costruita la centrale. Dobbiamo avere garanzie che anche con eventi calamitosi la centrale sia sicura".



